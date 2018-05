IIndia politsei sõnul õnnestus neil ühe naise sisikonnast edukalt eemalda 106 kokaiinikapslit.

25aastane võõramaalane vahistati 14. mail Delhi lennujaamas, kui naine üritas oma keha sisemuses narkootikume riiki smugeldada, vahendab BBC. Politsei tegutses eelnevalt laekunud vihje peale.

Narkomuul pidi uimastite kätte saamiseks viibima nädala haiglas, kus talle kõhulahtisteid manustati.

Antud kokaiinikoguse väärtuseks on turul ligi 734 000 USA dollarit.

Politsei usub, et naine neelas kapslid alla Brasiilias ja pidi need toimetama ühele Delhis viibivale nigeerlasele. Kohaliku politsei sõnul oli see suurim kogus narkootikume, mida nad inimkehast seni leidnud on.

Hetkel tegeletakse nigeerlase otsimisega.