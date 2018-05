Räppar Sean "Diddy" Combs on osutunud selleks rahajõmmiks, kes käis kolmapäeval Sotheby's oksjonil Ameerika kunstniku Kerry James Marshalli maali eest välja 21,1 miljonit dollarit.

Seni pole ühegi elusoleva afroameerika kunstniku teos oksjonil nii kõrget hinda saavutanud. BBC Newsi teatel usuti, et maali hinnaks kujuneb kaheksa miljonit dollarit.

Nelja meetri laiune maal "Past Times" ("Möödunud ajad") kujutab mustanahalisi ameeriklasi Chicago pargis piknikku pidamas, vesisuusatamas ja muusikat kuulamas.

Marshalli galerist ja kunstiärimees Jack Shainman kinnitas New York Timesile taiese uue omaniku isikut. "Ma tean, et see töö on leidnud kodu kollektsioonis, mille siht on pärandi säilitamine - see on Sean Combsi kollektsioon. See on väga tähtis," ütles Shainman.