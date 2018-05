16aastase Shana Fisher oli vaikne tüdruk, kes armastas väga videomänge mängida. Neiu ema rääkis CBSile, et Pagourtzis tülitas tema tütart tervelt neli kuud enne tulistamise toimumist. „Selle poisiga oli neli kuud järjest üks igavene häda!“ Poiss ei saanud kuidagi eitavast vastusest aru ega üle. Shanat teadis poiss tänu sellele, et too oli Pagourtzise parima sõbra ekstüdruk.

Paljud sotsiaalvõrgustike kasutajad ning mitmed arvamusartiklid mõistavad üsna üksmeelselt hukka Pagourtzise käitumisviisi, kirjutades, et noortel, eriti poistel, on aeg aru saada: see, et keegi sulle meeldib, ei tähenda, et sina talle meeldima pead. Südamevalu, äraütlemised ja lahkuminekud on (teisme)elu normaalne osa ning noored peaksid õppima negatiivsete tunnetega toime tulema nii, et nad endale ega teistele viga ei teeks. Pagourtzise ahistav käitumine ning Shana mõrv on näited mürgisest mõttemaailmast, kus teisi inimesi omada või kontrollida püütakse.