Silikaat Grupp plaanib 2020. aastal alustada Järve Keskuse uuendamist ning peab läbirääkimisi ka rongipeatuse keskusele lähemale toomiseks.

"Teatavasti on kaubanduskeskuste konkurentsis kõik tõsiselt uuendamised, ehitused ja laiendused ette võtnud. Järve Keskuse ajalugu hakkab 20 aastat täis saama, erinevatel aastatel on erinevad osad ehitatud. Meie poolt on kavas keskust uuendada ja rekonstrueerida. See uuendamine on tänase keskuse kontuuris ja selles mahus, mis meil kõigil silme ees on. Eelkõige puudutab see sisekontuuri," ütles keskuse tegevjuht Jaak Saarniit BNS-ile.

Peale uuendamist jätkab keskus senise kontseptsiooni alusel. "Oleme oma meeskonnatöös otsustanud selliselt, et Järve keskuse üks kontseptuaalne olemus on kodu ja kaubad, toidust kuni mööblini ja jätkame ka sellise kodu ja sisustuskeskusena oma kontseptsioonis," märkis Saarniit.

Saarniidu sõnul tuleb keskusel minna ajaga kaasa ning nagu kõik uued kaubanduskeskused peab ka Järve keskus nägema vaeva, et külastajad veedaksid keskuses enam kui pool tundi. Selleks tuleb pakkuda nii lastele kui lapsevanematele vaba aja veetmise võimalusi.

"Vaba aja suhtes me veel plaane avalikustada ei saa, jälgime mida teised keskused teevad. Ei saa öelda, et tuleb järjekordne kino. Meile tulevad inimesed peamiselt autoga ning meie keskuse iseloom on natukene teine. Tahame pakkuda lastele hästi palju interaktiivset, innovaatilist aga ka sportlikku tegevust, mida on võimalik teha keskuse raamides," märkis ta.

Praeguseks on Saarniidu sõnul äsja lõppenud eskiisprojekti menetlus. "Põhimõtteliselt on eskiis heaks kiidetud, selle on heaks kiitnud ka Nõmme linnaosakogu ja Tallinna linnavalitsuse vastavad ametid. Täna oleme alustanud eelprojekti ehitusloa mahus koostamisega. Selles etapis oleme täiesti alguses," ütles ta.

"Kindlasti natuke kohendame oma sissepääse, üks idee on rajada üks kesksem sissepääs. Et oleks keskne ja avar kõikides suundades avanev sissepääs," rääkis Saarniit. "Meie plaanid on sellised, et projekti koostamine toimub käesoleval aastal ja ilmselt 2019. aastal, tegemist on päris suure keskusega – kümned tuhanded ruutmeetrid, detaile on palju. Uuenduste sissetoomisel on vaja arvestada olemasolevate konstruktsioonidega, ei ole see ka väga lihtne," märkis ta.

Keskus on pidanud ka läbirääkimisi toomaks rongipeatus keskusele praegusest lähemale. Peatuse rajamise võimalust on arutatud Elroni kaubamärki kasutava AS-i Eesti Liinirongid, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Tallinna linnavalitsusega. Ka eskiisis on märgitud teoreetilise uue peatuse asukoht, mille juurde rajataks ka eraldi sissepääs.

Ehitustöödega plaanib keskus alustada 2020. aasta kevadel ning uuendatud keskuse avada kõige varasemalt 2021. aasta lõpus. Keskuse külastatavus viimastel aastatel on ulatunud kuni 4,3 miljoni külastajani.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

