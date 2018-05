Eesti rikkad ja kuulsad on püha viha täis – kuidas on võimalik, et Swedbank kaotas üüratu koguse raha ehk koguni 8,5 miljonit eurot ega anna vastuseid? Kui asja läheb uurima Katrin Lust, tuleb välja, et pank on teinud puhta vuugi ja kaduma on läinud ka dokumendid, mille alusel võiksid kliendid selle kolossaalse summa tagasi saada.

Meediamagnaat Hans H. Luik andis Kuuuurijale avameelse intervjuu, milles räägib, kuidas ta kaotas Rumeenias Swedbank´i osalusel suure summa raha. Lisaks on Luik pettunud, et Eesti suurim pank kaotas olulised dokumendid. Hansapanga üks asutajaid Toomas Sildmäe sõnul, ei usalda ta enam Swedbank´i ja rääkis saates, miks ta tunneb end pärast Rumeenia investeeringuid petetuna.

Saate teine lugu toob ekraanile noormehe, keda kimbutab sõltuvus pornost. 21-aastane Jorma Tartust rääkis Kuuuurijale avameelselt sellest, kuidas ta on sõltuvuses pornosaitidest.

