Eesti Energia tütarfirma Enefit Green alustab 500 000 euroga Ruhnu saarele rajatava taastuvenergial põhinevat energialahenduse ehitamist lähinädalatel.

"Hetkel tegeleme ehitustegevuseks vajalike materjalide tarnimisega Ruhnu saarele ning ehitustegevusega alustame lähinädalatel. Kõik tegevused kulgevad plaanipäraselt ning ehitustöödega plaanime lõpetada aasta viimasel kvartalil," ütles Enefit Greeni Ruhnu taastuvenergialahenduse projektijuht Reigo Kebja BNS-ile.

Uus täisteenuslahendus katab saare energiavajaduse senisest märksa keskkonnasäästlikumalt, üle 50 protsendi saare elektritarbimisest kaetakse taastuvatest energiaallikatest.

Rajatava elektritootmissüsteemi võimsuseks on 160 kilovatti, mis on piisav kogu saare elektrivajaduse katmiseks. Lisaks päikesepaneelidele on energialahenduse osaks elektrituulik, akud ning automaatikaseadmed. Elektrituuliku kasutuselevõtuks renoveerib Enefit Green ühe 2007. aastal Ruhnule paigaldatud elektrituulikutest. Teine saarel olnud tuulik demonteeritakse. Energialahendus asub Ruhnu lennuvälja läheduses.

Senimaani on Ruhnu saarel elektrit toodetud peamiselt diiselgeneraatori abil, mis aga ei ole hinna ja keskkonnahoiu vaatest kõige sobivam lahendus. Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligikaudu 450 megavatt-tundi. Ruhnu rahvaarv on 170, kuid püsielanikke on saarel vähem. Saare pindala on ligi 12 ruutkilomeetrit.

Enefit Green AS on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab energiat tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru, Paide ja Valka elektrijaamad ning Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid. Päikesest toodetakse elektrit Estonia piimafarmile Järvamaal. Lisaks kuulub Enefit Greenile Keila-Joa hüdroelektrijaam. Ettevõttes töötab ligi 90 inimest.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Enefit alustab Ruhnu elektritootmissüsteemi ehitamist lähinädalatel