Politsei on harjunud saama ebaharilikke teateid, kuid kõne, mille tegi läinud laupäeva varahommikul üks Ohio mees, jääb sealsetele ametnikele ilmselt veel kauaks meelde.

Nimelt teatas helistaja, et teda jälitab visalt üks siga, vahendab BBC. Politseinikud eeldasid esiti, et mehel on kas hallutsinatsioonid või on ta purjus. „Me arvasime, et ilmselt on tegemist kell 5.26 baarist koju suunduva purjutajaga,“ seisis North Ridgeville'i politseijaoskonna Facebooki lehel. Kuid sündmuspaigale saabudes leiti eest täiesti kaine mees, keda siga tõepoolest taga ajanud oli.

Ühel politseinikest õnnestus notsu oma auto tagaistmele sikutada ja sellest ka foto saada.

Teelist jälitanud loom viidi esialgu koertele mõeldud kuuti, kuid jõudis juba sama päeva hommikul oma peremehe juurde tagasi.