Alati ei satu naine suhtesse selleks teiseks naiseks teadlikult. Aga saades teada, et see nii on... Olukord on keeruline ja tunded segased, aga elu pole seetõttu veel läbi!

Kui esimene ehmatus möödas, siis tuleb enda ja oma eluga tööd teha ja vaeva näha, et ebameeldivad asjad minevikku jätta, kirjutab portaal Your Tango.

Üheksa soovitust, mida tasuks teha, kui selgub, et sina oledki olnud see teine naine...