Lugejate arv päevas: Nädalas umbes 600-800, oleneb palju blogin

Kui kaua oled bloginud: umbes 1,5 aastat

Kandideerimise kategooria: Elu välismaal

1) Kui blogiga alustada plaanisid, siis millised bloginimed laual olid? Kuidas sai valituks just praegune nimi?

Kuna ma pole väga kreatiivne, vaid pigem otsene, siis mõtlesingi ainukesena välja Laura-Liis Madagaskaril. Nüüd vahetasin blogi nime "Laura igal pool ja mitte kuskil". Nime vahetasin, kuna ma ei räägi nüüd enam ainult Madagaskarist, vaid ka muudest reisidest.

Laura-Liis Moritz (Erakogu )

2) Kas sul on teemasid, millel tahaksid avalikult sõna võtta, aga julgusest jääb puudu?

Julgusest ei jää kohe kindlasti puudu. See on minu blogi, ma kirjutan sellest, mida ise tahan, keegi ei saa mul seda. keelata. Pigem jäöb ajast puudu, et kõik mõtted maha kirjutada.

3) Kas kirjutad postitusi pigem öösel või päeval? Miks?

Ma teen hoopis niimoodi, et ma kirjutan ette Wordi faili ja siis kopeerin blogisse. Põhiliselt teen seda selle pärast, kuna minu blogi on kakskeelne ja ma tahan, et mõlemat blogipostitused oleksid enam vähem identsed. Avaldan siis, kui aega on. Tavaliselt juhtub see pigem õhtu poole, kuna päeval käin tööl.

4) Kas oled mõelnud blogi asemel vlogida, sest blogimine on täna juba justkui eilne päev?

Mulle ei meeldi vlogimine, kuna esiteks sa pead samal ajal kui midagi juhtub, vlogima ning siis ei saa juhtunut 100% nautida. Teiseks meeldib mulle blogimine, kuna olen ikkagi veidi anonüümsem. Vlogis näeb iga üks mu nägu, võibolla isegi kodu jne. Blogis ma avalikustan ainult seda, mida tahan ja saan paremini kontrollida.

5) Kas Eesti pisikese turu jaoks pole blogijaid juba liiga palju?

Minu arvatest mitte. Ma arvan, et neid võiks tegelikult veel olla. Eriti tunnen puudust meesblogijatest ja õpetlikest blogidest. Nt minule, kui turundushuvilisele, pakkuks huvi blogi, mis räägib parimatest turundusstrateegiatest või üldiselt ettevõtlusest. Väga palju on arvamusblogisid ja elublogisid, aga samas on näha, et paljud eestlased ei loe blogisid, nii et ju siis pole nad sobivat leidnud.

6) Milliseid postitusi meeldib sulle kõige rohkem teha, kas jutu-, pildi- või videopostitusi? Miks?

Kuna mina peamiselt ikka kirjutan juttu, siis meeldib mulle jutupostitusi kõige rohkem teha. Ma polegi kunagi ainult pildi-või videopostitust teinud, mul käib alati kõik koos. Jutuga saab ikka kõige paremini tegevust ja tundeid seletada.

Laura-Liis Moritz (Erakogu )

7) Üks suur bränd pakub sulle väga head koostööd ja tahab kiitva postituse eest maksta väga palju raha. Tegelikkuses ei meeldi see toode sulle aga üldse. Kuidas käitud - kas pigem teed hea raha eest siiski positiivse arvustuse ära või kirjutad hoopis ausa arvustuse ning kaotad raha ja koostööpartneri?

Ma arvan, et ma isegi ei suudaks hea postituse teha, kui mulle midagi ei meeldi. Arvan aga, et igas asjas leiab midagi positiivset ja kui koostööpartneri jaoks on seda minu postituses liig vähe, siis ei ole see minu probleem. Ma kirjutan blogi pigem ise enda jaoks ja ei kavatse kunagi eriti suurt kasumit sellega teenida.

8) Mis on olnud kõige negatiivsem ja kõige positiivsem kommentaar läbi aegade sinu blogis? Kui palju läheb sulle korda (negatiivne) vastukaja, mida blogile saad? Kas võtad seda arvesse või ajad pigem ikka oma asja?

Kuna ma pole veel nii tuntud, siis ma pole väga negatiivseid kommentaare saanud. Ainukesena võin võibolla välja tuua, et mu sõbranna ütles mulle, et mu eesti keel blogis on väga nummi (vahepeal vigadega ja mitte loogiline lauseehitus vms). Positiivseid kommentaare/ vastukaja saan lugemiste arvust ja sellest, et mu postitusi laigitakse. Silma paistis üks kommentaar: lugeja nõustus sajaprotsendiliselt minu arvamusega.

Isegi kui ma saaks negatiivseid kommentaare, siis see olemeb alati sellest, kas see on mõistlik või mõttetu kommentaar, olenevalt sellest võtan selle ka arvesse.

9) Kui isiklik on liiga isiklik? Kas on mõni teema, millest oled juba hakanud kirjutama, kuid siis otsustanud, et see on liiga isiklik ning oled jätnud postituse avaldamata? Kui jah, siis mis teema? Kui ei, siis kas sinu arvates on mõni asi kirjutamiseks liialt isiklik?

Kuna kirjutan peamiselt reisidest ja mitte väga oma isiklikust elust, siis ei pea ma tihti otsustama, kas midagi on liiga isiklik. Kuna see on minu jaoks kui päevik, ei karda ma ka oma tunnetest (nii negatiivseid kui ka positiivseid) kirjutada. Ettevaatlikumtidega teistest. Ma küsin iga kord sellelt inimeselt, kas võin teda panna oma blogisse.

Peamiselt kirjutan siiski reisidest, nii et eraelust ma eriti ei kirjuta.

10) Kas sinu päris esimene blogipostitus on kättesaadav? Millise tundega sellele tagasi vaatad? Ehk jagad ka meiega.

Õnneks ei ole mu esimene blogipostitus kõige hullem, vaid pigem informatiivne. Nii et pole hullu midagi! Vaadata saab siit: https://laura-liismadagaskaril.weebly.com/blogipostitused/archives/08-2016