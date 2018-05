Tänases saates külastab saatejuht Anneli Lahe taas peresid, kes on “Kodutunde” meeskonnale jätnud väga sooja, sümpaatse ja kokkuhoidva mulje. Mõnedega neist toimus esmakohtumine koguni aastaid tagasi.

Aastate jooksul on “Kodutunne” ulatanud abikäe enam kui kahesajale perele. Läbi viieteistkümne hooaja on saade vaatajateni toonud liigutavaid lugusid erinevatest peredest ja inimestest, kes on vajanud vaid väikest tõuget, et oma eluga taas järjele saada. Kuidas neil läheb ja kuidas saavad nad hakkama täna? Millised tööd on lõpetatud ja millised seisavad veel ees?

Kodusid on remonditud ja korda tehtud, aga ka tänu heade inimeste abile teistele kingitud. Kingitud neile, kellel pole oma kodu olnud või kes on kodust ilma jäänud.

Kevadhooaja viimane “Kodutunne” on Kanal 2 eetris täna õhtul kell 20.00, kohe pärast “Reporterit”.