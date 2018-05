Nagu August Gailiti Toomas Nipernaadi rändas ka restoran Nipernaadi Eestis ringi, et koguda inspiratsiooni eestimaistest naturaalsetest talutoodetest ja kohtuda kohalike rannakalurite ja väiketalunikega, kes on kasvatanud oma tooteid hoole ja armastusega. Palju toorainet, nagu juurikad, maitsetaimed, liha, metsamarjad ja seened tulevad näiteks Vihula mõisa öko-farmist Lahemaa rahvuspargis.

Menüü on lihtne ja tuttavate maitsetega. Toidud on loodud värskest, hooajalisest ja võimalikult kohalikust toorainest. Nii tuleb kala Peipsi järvest ja Pärnu lahest, juurikad, salatid ja ürdid nii Vihula mõisast kui Kopra karjamõisast, kanaliha Põhja-Eestist, veise- ja sealiha Lõuna-Eestist – seega menüüs on eripäraseid lõhnu ja maitseid Eestimaa eri nurkadest.

Toomas Nipernaadi rändas ringi, rääkis lugusid sooviga panna inimesi elule teistmoodi vaatama. Nii soovib ka restorani meeskond panna oma külalisi toidule pisut teisiti vaatama ning taldrikul olevat rännulugu nautima alguses silmade ja pärast maitsemeelega. Ning muidugi lisaks söögile naudisklema ka väikestes õllekeldrites ja vabrikutes villitud kohalikku marjaveini, õlut ja viina.

Restoran Nipernaadi on paik, kus saavad kokku hea Eesti toit, külalislahkus, soojus, väga toredad külalised, et oleks mõnus koos olla. Suvisel ajal on avatud ka suveterrass, mis on ideaalne koht kokkusaamisteks soojadel suveõhtutel. Kontorirottidele on kella 12-14 erimenüü.

Teleseriaali "Merivälja" esilinastus Coca Cola Plazas möödunud kevadel; Anu Saagim, Ken Saan, Tarvo Krall (Erlend Štaub)

Ka Tarvo Kralli võib võrrelda Nipernaadiga, kes on elu jooksul pidanud lugematu arv ameteid ja ei püsi pudeliski paigas, eriti veel siis, kui suvi ukse ees terendab.

Tarvo Krall on lõpetanud Tallinna 20. keskkooli. Tema esimene tõsisem roll oli 12-13aastaselt etenduses „Operatsioon Õ ehk kintsutükk“, kus ta täitis Hundi rolli. Teises klassis hakkas poiss õppima akordionit ning õpilasmalevas õppis lisaks veel kitarri ja mandoliini mängima. Tarvo on lõpetanud lavaka Kalju Komissarovi range käe all ja töötanud näitlejana. Aastatel 1992 ja 1993 osales humoorikas telesaates "ROB ja BOB". Samuti on ta üle kümne aasta muusikalietendusi korraldanud. Veel seostub Tarvoga ansambel nimega L’Dorado, mida on koos bändikaaslastega aastaid kõvasti fännatud.

Olustvere hoidisemess; Tarvo Krall (ARNO SAAR)

Kui ajas tagasi vaadata, siis kes või mis on sind, Tarvo, enim mõjutanud?

Isa-ema, vanavanemad, kelle juuri ma käin siiamaani puhastamas ehk haudu korda tegemas, mis on kaugel Tsirgu ja Tõlliste kandis. Isapoolse vanaema seljas olen hüpanud, kuna see oli talle ravim. Siiamaani on tema kasutatud korvalooli lõhn ninas. Vanavanemate väiketalu Tõlliste kandis on nüüd kadunud, kuigi oli ilus, asus mäe otsas, jõgi voolas sealt läbi, kus ma käisin kala püüdmas. Minu suved olidki seal, enamasti koos isaga. Emapoolseid juuri ma otseselt ei teagi, nad olid kõik suhteliselt kurva saatusega.

Sinu eluunistus?

Mu esimene eluunistus oli, et hakkan taksojuhiks, sest see oli ainus võimalus sõita autoga. Lõpuks meie sugulastel autod olid ja nad viisid mind aeg-ajalt sõitma. Praegu ei kujuta meie lapsed seda, et autost võib vaid unistada, isegi ette. Elasime Nõmmel, aga ema pani mind 20. keskkooli, mille ma lõpetasin. Kõige enam ongi mind mõjutanud ema õpetused ja tema ellusuhtumine. Sealt olen kaasa võtnud kellaaja tundmise ja töökohustused. Teen asjad ära. Mu vend on pigem isa moodi, joonistab hästi, võib meisterdada ja nokitseda. Mina olen selline kiire plähm-plähm, hüpleva mõttelaadiga, aga aeg-ajalt viin oma asjad ikka lõpuni.

Tuntud näitleja Krall lõi aastal 2009 PolygonTeatri juurde noorte teatrikooli mis siiani tegutseb Tallinna kunstigümnaasiumis. Miks seda vaja oli?

Ausalt öeldes kavatsesime endale järelkasvu kasvatada, nii teatripoolset kui vaatajapoolset. Isegi olen välja kasvanud kooliteatrisüsteemist ja tean, kuidas see mõjus minu vaimule, ihule ja kerele. Teatrimaailm on väga salakaval, kui astud sammu, siis imeb täiega.

Kooli on oodatud 12-18aastased noored ja õpiaeg kestab kuus aastat. Tsükliline õpe peaks andma tugeva tausta ja nn käsitööoskuse, mida võib kasutada, kui noor soovib edasi õppida mõnes kõrgemas lavakoolis. Näitlejaid koolis otseselt ette ei valmistata, aga antakse väga hea põhi, et noorest võiks tulevikus näitleja saada.

Ja ise trügisid kooli direktoriks?

Jah toona küll. Enam ma PolygonTeatri juures ise tegus ei ole. Hetkel tegelen hoopis improteater IMPEERIUMiga. Aga jah, mina õpetada ei oska. Aga meil olid PolygonTeatris olemas väga head ja lahedad õpetajad, nagu Virko Annus, Tamur Tohver, Gert Raudsep ja teised. Ega see ainult teatriga ei piirdunud, Päär Pärenson näiteks andis liikumist ja Reet Aus andis kostüümi ja lavakujunduse tunde. Kahju ainult, et poisse teatrikoolis napib.

"Hommikusöök staariga" - Tarvo Krall; Anu Saagim; peakokk Oleg Alasi (Robin Roots)

Mis ametimees sa täna siis oled?

Improteatri IMPEERIUM näitleja, improvisaator, produtsent Ajateatris ja sealgi loomulikult ka näitleja. Korteriühistu esimehe ameti panin maha, sest isu sai täis. Aga meie bänd L`Dorado on ikka veel täies elujõus.

Kust tuleb Tarvo hüüdnimi Rõõmurull? Miks mees nii tihti ameteid vahetab? Miks ta ei tööta päris teatris, kuigi on lõpetanud lavaka? Kui lahe on muusikuelu ja kuidas läheb tema bändil L’Dorado? Milline on Tarvo pereelu ja lemmiktegevused? Ja mis värk on mehel ikkagi selle kaaluga? Mõned aastad tagasi võttis Tarvo kahe kuuga kaalust alla utoopilised 27 kilogrammi, tänaseks on pooled neist tagasi. Miks?

Kõigest sellest ja rohkemastki veel, loe ja vaata reedel Õhtulehe veebist ja paberlehest!

"Hommikusöök staariga" - Tarvo Krall; Anu Saagim (Robin Roots)

Meie valmistasime koos Kralli ja peakokk Oleg Alasiga endale aga ühe eriti tervisliku hommikusöögi, mille ristisime Kralli salatiks.

See on vahemereline veganisalat, kus on kasutatud Tšiili hanemaltsa, hanemaltsa seemneid ja musti läätsi. Need moodustavad salatipõhja. Samuti soovitas peakokk kasutada ohtralt oliivõli ja hapet ehk siis sidrunimahla. Juurde sai lisatud ka käsitööpestot, kapparit, oliive, kreekapärast punast pipart, marineeritud sibulat, küüslauku, tšillit, kirsstomatit, redist, tilli, porgandilaaste, idusid, väikeseid salatilehti, jänesekapsast, kääbuspaprikat, parmesani, fetat, soola ja pipart.