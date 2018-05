Laupäeval lõppes Euroopa filmimaailma olulisem sündmus – Cannes'i filmifestival, kus igal õhtul poseerisid külalised punasel vaibal.

Kui samal päeval Londonis toimunud kuningliku pulma külalised olid riides maitsekalt ja pidulikult, siis filmifestivali külalised lasid kostüümide valikul fantaasial lennata.

71. Cannes filmifestival. Ron Howardi filmi "Burning" festivalilinastus. (Erlend Štaub)

Nii võis traditsiooniliste õhtukleitide kõrval näha ka päris kummalisi kehakatteid, mis paneb vähem moeteadliku inimese arvama, et kodusest riidekapist on haaratud trikoo ja sellele kalavõrk katteks peale visatud või parema puudumisel on tuldud õhtut nautima hommikumantlis. Igal juhul näis kehtivat reegel: mida paljastavam, seda uhkem.

71. Cannes filmifestival. Avatseremoonia punane vaip. (Erlend Štaub)

Vaata kleite galeriist.