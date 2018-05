"Ma ei taha oma videotes kasutada suurte tagumike ja võltsrindadega modelle, nagu räpparitel kombeks on" räägib Tommy Cash oma videost "Pussy Money Weed" veebiajakirjale High Snobiety.

Tommy Cashi nime taha peituv Tomas Tammemets sõnab, et tahtis videoga inimestele näidata, et kõik võivad olla supervõimetega jumalad. Enda võimeks peab mees luua suurepäraseid asju. "Minu missioon on inimesi inspireerida. Ma tegelen tõelisusest põgenemisega, tahan aidata inimestel ilma narkootiliste aineteta reaalsusest eemale saada."

Oma video "Surf" tegemise ajaks loobus mees lausa neljaks kuuks seksist. "See oli eksperiment, mis aitas väga palju. Ma nägin unes, kuidas panin ehitistele kondoomi peale. Samuti olid mul seks-trip'id. Ma ei saanud isegi ennast ise katsuda, loobusin sellest täiesti."

Oma stiilist rääkides ütleb Tammemets, et kannab tavaliselt samu riideid mitu päeva. "Me tantsime palju ja mina olen tavaliselt see, kes unustab riideid vahetada ja kannab sama särki kolm päeva."

Tommy arvab, et tema esteetika on üle võlli. "See on nagu salalaegas, vahel ei tea, mis sealt välja tuleb. Mul on küll kindel stiil, aga samas on mul vabadus tulla lagedale kõikvõimalike asjadega," räägib räppar, kes pole ennast siiani ühegi plaadifirmaga sidunud.