Vanaproua on õnnetu, sest temast härra tegi nende suhtele lõpu, et olla teise naisega. Ometigi olid koos 16 aastat...

80-aastane naine on õnnetu, et tema 81-aastane kaaslane ta teise naise pärast jättis, kirjutab Mirror. Teineteist on nad tundnud suisa 40 aastat.

"Ma armastasin teda nii väga, kuigi meil olid mõned erimeelsused," otsib proua lohutust ja nõu suhtenõustjalt.

Varasemalt käis mees iga päev oma sõbrannal külas. Ostis ajalehe ja viis naise koera jalutama.

Kaks aastat tagasi kohtus mees aga naisega, kes elas korrus kõrgemal. Mees hakkas uue naisega suhtlema ja lõpuks armus.

Ta tunnistas seda kaaslannale, et on kolinud uue naise juurde ja seksib temaga.

Mahajäetud naine uskus senini, et mees armastas teda. Kahjuk murdis kaaslane ta südame.

Mirrori suhtenõustaja Coleen lohutab naist, et ainult aeg on see, mis suudab haavad parandada. Kuna paarike oli ja nautis aega ühiselt ligi 16 aastat, siis ei olegi mõeldav, et valu kiirelt kaoks.

Ta soovitab naisel aktiivselt elu nautida, mitte koju diivanile konutama jääda. Suhelda pere ja sõpradega - olla tegevuses. Samuti on oluline, et naine end suhte purunemises ei süüdistaks.