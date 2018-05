Täna lisandusid Sweet Spot Festivali esinejatenimekirja Tom Odell, Sander Mölder, Ashilevi, EiK, Nublu ja Metabora. Festival toimub 27. ja 28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis.

Tom Odell on eestlaste poolt vägagi armastatud ja oodatud esineja ning hea meel on teda sel suvel Sweet Spot Festivalil tervitada. Briti laulja ja laulukirjutaja on välja andnud kaks stuudioalbumit – “Long Way Down” (2013) ning “Wrong Crowd” (2016) ja tema superhitt “Another Love” on kõlanud paljudel suurtel muusikafestivalidel, sealhulgas Glastonburyl ja Szigetil. Mees on võitnud mitmeid mainekaid muusikaauhindu (nt BRIT Awards ja Ivor Novello Awards) ning arvestades tema Eestis toimunud soolokontserdi menu ka rohkelt eestlaste südameid.

Eesti helilooja, produtsent, multiinstrumentalist ja DJ Sander Mölder esineb üldiselt küll üksinda, kuid Sweet Spot Festivalil näeb teda laval koos live-bändiga. Mitmekülgse artistina on Sander nii Red Bull Music Academy vilistlane, üks liige ansamblis OYT kui ka populaarse üritustesarja TIKS üks eestvedajaid.

Ashilevi on oma nime saanud imelise solisti Sandra Ashilevi järgi ning bänd teeb muusikat, mis on mõjutatud eelkõige soulist, funkist, R&Bst ja bluusist. Vaid paari esimese singliga on Ashilevi Eesti muusikamaastikul tugevalt kanda kinnitanud ning hea meel on neid ka Sweet Spot Festivalil näha ja kuulda.

Noor luuletaja, produtsent ja art-hop artist EiK on värvikas lisa Sweet Spoti esinejatenimekirjale. Ühiskonnakriitilisi laule ja muusikavideosid andis ta välja juba 14-aastaselt ning tänaseks on ta üles astunud mitmetel kohalikel festivalidel.

Nublu on kahtlemata üks viimase aja enim kõneainet pakkunud artiste Eesti räpimaastikult. “Magamistoa-räpparina” on ta saanud kiita nii fännidelt, teistelt muusikutelt kui ka muusikakriitikutelt. Tema looming on levinud eelkõige virtuaalsel teel ning avalikult on ta üles astunud vaid mõnel üksikul korral. Seni üsna anonüümse identiteediga räppari kontsert Sweet Spot Festivalil saab kindlasti olema üks väga põnev elamus.

Metabora nime all astub üles Nathan Tulve, kes produtseerib elektroonilist bassimuusikat ning sõidab pärast suviseid festivaliesinemisi septembris Berliini. Seal toimub mainekas Red Bull Music Academy, kuhu ka tema osalema valiti.

Lisaks mängivad festivalipubliku rõõmuks mõnusat tantsumuusikat Ilusa Hetke ning Estonian Funk Embassy DJ-d.

Esimene Sweet Spot Festival toimub 27. ja 28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis. Festivalil astuvad üles lisaks eelpoolnimetatutele veel London Grammar, Roisin Murphy, Ewert and The Two Dragons, Mew, Jose Gonzalez, Trad.Attack! ning paljud teised välismaised ja Eesti artistid. Festivalipassid hinnaga alates 79 ja päevapiletid hinnaga alates 54 eurost on saadaval festivali kodulehel www.sweetspot.ee ning Piletilevis.