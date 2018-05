USA-s Washingtoni osariigis ründas puuma laupäeval kaht jalgratturit. Neist üks sai raskelt vigastada ja teine suri, vahendab Seattle Times.

Mägijalgratastel sõitnud kaks sõpra (32- ja 31aastane mees) märkasid, et neid jälgib puuma. Mehed üritasid looma valjude hüüetega eemale peletada ja esialgu tundus, et see õnnestus. Mehed sõitsid veidi edasi, tulid ratastelt maha ja hakkasid nähtust muljeid vahetama. Nad ei märganud, et puuma hiilis ligi ja ründas 31aastast meest, kes sai tõsiselt vigastada. Tema kaaslane üritas joostes põgeneda. Puuma jättis seda nähes oma esimese ohvri rahule ja ründas põgenejat.

Esimesest rünnakust vigastada saanud mees sättis end jalgrattale ja väntas minema. Pärast kolme kilomeetri läbimist jõudis ta mobiililevi piirkonda ja kutsus abi. Metsavahid jõudsid sündmuskohale 30 minuti pärast ja leidsid eest 32aastase mehe surnukeha.

Puuma põgenes, kuid leiti hiljem jälituskoerte abil üles ja lasti maha. Tegemist oli umbes 50 kilogrammi kaalunud isapuumaga.

Washingtoni osariigis elab umbes 2100 puumat, keda kutsutakse ka mägilõvideks. Inimesi on need kaslased rünnanud väga harva. Viimati tappis puuma seal inimese ligi sada aastat tagasi.