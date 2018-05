Täna õhtul esilinastub TV3s uus lühifilm, meelelahutuslik põnevusmüsteerium „Petlik välimus“, kus teevad rolli Klaudia Tiitsmaa, Kärt Tammjärv, Merle Jääger, Kaspar Velberg ja teised värvikad eesti näitlejad. See on üks 2018. aasta Balti filmi- ja meediakooli tudengite lõputöödest, mille produtsent on saatega „Reis Siberi südamesse – Baikal“ tuntuks saanud Raivo Malter.

Kaasahaarava müsteeriumi keskmes on parimad sõbrannad Teele ja Luise. 25-aastane Teele avastab endas võime liikuda ühest kehast teise: tema võimuses pole kontrollida, kelle kehasse ta satub ning see tekitab noore naise jaoks üllatuslikke olukordi. Kui Teele avastab, et ta poiss-sõber Margus teda teise naisega petab, tuleb võime kellegi teise kehasse sattuda kenasti kasuks. Teele on veendunud, et teine naine võrgutas tema mehe ära, kuid avastab ühest kehast teise liikudes poiss-sõbra tõelise pale: mees on osaline kunstiröövis, lisaks on ta ka abielus ning Teele leiab hoopis ennast armukese rollist.

Nüüd on tema võimuses olukorda parandada – taastada tasakaal ning ühtlasi maksta kätte reeturlikule poiss-sõbrale. Sellel teekonnal kimbutavad Teelet erinevad olukorrad, mis panevad neiu kõvasti proovile ning jääb arusaamatuks, miks see kõik temaga toimub. Kõige selle taustal kumab aga hirmutav mõte – mida tuleb teha selleks, et enda kehasse tagasi saada? „Petlik välimus“ toob ekraanile rõõmu, armastuse, petmise ja pettumise, kuid ka rohkelt huumorit ning eelkõige müstikat.

„Petlik välimus“ jõuab TV3 ekraanile täna kell 21.30!