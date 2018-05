ETV+ hommikusaates "Kofe+" oli külas siseminister Andres Anvelt, kes näitas, kuidas võimlevad hommikul kõrged ametnikud ja avas enda soliidse kaalulanguse saladuse.

Poliitik avaldas saates, et treeningu üks olulisem osa on soojendus ja venitus ning rääkis, et kunagi karated harrastades ei saanud aru, millal päris karate algab, kuna soojendus oli alati 45 minutit ja 15 minutit tehti harjutusi.

Anvelt rääkis, et tal on harjumus n-ö hasarti sattuda - kui alustab midagi, siis hakkab võibolla liiga palju tegema. Minister meenutas, kuidas 98ndal aastal liitus ta kaalujälgijatega, kaaludes sellel hetkel 142 kg.

Aasta hiljem, kui mees sõitis Ameerikasse õppima, näitas kaal 82kg.

Vaata meeleolukat videot, kuidas Andres Anvelt viib läbi hommikuvõimlemist (võimlemiseks läheb video kolmanda minuti lõpus).