Nädala pärast muutub see hoone aga tõeliseks moemekaks, kus lavale on astumas kahekümne noore moelooja looming nii Eestist, Lätist, Leedust, Soomest kui ka Venemaalt. Peaauhinna pälviva kollektsiooni selgitab välja oma ala professionaalidest koosnev rahvusvaheline žürii.

Juba 26. mail toimub Tallinnas Noblessner Shipyardis legendaarne moesündmus – ERKI Moeshow. Oodata on ebatavalist ruumikasutust ning eksperimentaalset lavalahendust. E sitlusele tuleb 21 kollektsiooni nii Eestist kui välismaalt. Parima kollektsiooni selgitab välja rahvusvaheline žürii.

Noblessner Shipyard pakub ERKI Moeshow' korraldusmeeskonnale kasutada üle 2000m² suurust pinda, mille lae kõrgus on uhked 19 m. Seesugune auskoht on EKA erinevate erialade tudengitele kui lõuend, mis kõik julged ideed vastu võtab. “Show'l kohtab ERKI’le omaseid kunstilisi ja julgeid lahendusi. Oodata võib ebatavalist ruumikasutust ning eksperimentaalset lavalahendust. Mängitakse sisearhitektuuriga ning tuuakse sisse ka installatsioonid,” kirjeldab sündmuspaika üks peakorraldajatest Sandra Mäesepp.

Käesoleval aastal on moesündmuse põhiliseks märksõnaks läbipaistvus.

Inimeste tähelepanu soovitakse juhtida privaatsusele nii virtuaalses kui meid ümbritsevas maailmas. Turvaaugud, identiteedivargused, andmete kergekäeline jagamine – need on vaid mõned näited meid ümbritsevatest ohtudest, millele meeskond sündmusega tähelepanu kavatseb juhtida.

ERKI Moeshow 2018 pileteid on võimalik soetada ERKI kodulehelt SIIT ja Solarise Apollost. Tavapileti hind eelmüügist on kuni 25. maini 15 eurot ning toimumispäeval ja toimumiskohas tuleb pileti eest välja käia 20 eurot. Lisaks on võimalus soetada toetajapääse hinnaga 45 eurot, mis garanteerib eelisjärjekorras sissepääsu, tervitusjoogi, eeliskoha ning loomulikult ka erilise tänu.