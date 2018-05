Neljapäeval õhtul hotellis 25. korruse katusesviidi võtnud Adams oli päev varem andnud lehele intervjuu hooldusõigusvõitluse teemal. Ta seletas, et abikaasa, kellest ta parajasti lahutab, ei luba tal koos Vincentiga puhkusele sõita.

New York Posti teatel leiti 46aastase eksmodelli ja tema seitsmeaastase poja Vincenti surnukeha reede hommikul Gothami-nimelise Manhattani hotelli teise korruse rõdult. Nad olid 25. korruselt alla sööstnud.

Lehe andmeil tahtis Adams sõita koos pojaga suveks Euroopasse. Tema uuel kallimal on kodu nii Hispaanias kui ka Londonis. Kuid Manhattani kiropraktik Charles Nicolai ei lubanud poega USAst välja. Kohtunik andiski õiguse isale, kellel on poja külastamise õigus, ning nõudis, et Adams loovutaks poja passi.

2009. aastal kihlunud paari lahkuminek oli ajakirjanduse andmeil tormiline. Uudisteagentuuri AP teatel oli politsei saanud viimastel kuudel mitu väljakutset abielupaari koju.