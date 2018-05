Meigikunstnik Kaia Triisa (33) ja laulja Koit Toome (39) on ühist elu nautinud juba 11 aastat ning tundub, et noorte armulõõm ei ole aastate jooksul raugenud. Kaia meenutab ühiseid hetki enda Instagrami kontol meeleoluka pildikollaažiga.

#11.aastat ilusaid hetki❤️👨‍👩‍👧‍👦 A post shared by KAiA TRIISA⭐️ (@kaiatriisa) on May 19, 2018 at 1:02pm PDT

Koit ja Kaia kohtusid ettevõtja Margit Härma (endine Margit Hakomaa - toim.) lahutuspeol aastal 2007. Koit oli peole kutsutud esinema, Kaia oli külaliste hulgas. "See ei ole mingi saladus – see oli minu väga kalli sõbranna Margit Hakomaa lahutuspidu. Ja tänu tema peole lahkusime sealt Koiduga koos ning siiani astume ühist rada," rääkis Kaia aasta alguses Kroonikale antud intervjuus ning selgitas, et see on põhjus, miks ei ole armastuseliit ametlikku templit saanud.

Kaia ja Koidu peres kasvavad kaks last: 2008. aastal nägi ilmavalgust tütar Rebecca ja 2017. aastal sündis pere pesamuna Richard.