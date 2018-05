Uskumatu, ent suvesoe ei näita kadumise märke. Ka alanud nädalal peaks õhutemperatuur riigi ilmateenistuse ennustuse järgi asuma 20 kraadi läheduses. Nädala teises pooles võib temperatuur tõusta lausa 27 soojapügalani.

Esmaspäeval on sajuta. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 20..25°C, tuulepealsel rannikul on paari kraadi võrra jahedam.

Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval suundub kõrgrõhkkond Soome lahe äärest Venemaale ja selle tiiva all on öö selge ja kuiv. Päeva peale lisandub lõunakaarest niiskust ning koguneb pilverünki, õhtupoolikul sajab kohati hoovihma ning pole välistatud ka äike. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 7..11, rannikul kuni 13, päeval 22..23°C, tuulepealsel rannikul on jahedam.