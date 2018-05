Portaal geenius.ee kirjutab, et mullu teenis maanteeamet eriliste numbrimärkide müügiga veidi üle poole miljoni euro.

Kukru kergendamise teel on võimalik endale saada kahte erinevat tüüpi numbrimärke: üks neist sisaldab mõnd sõna ja numbrit, näiteks GEENIUS1 ning see maksab 1350 eurot. Samuti on võimalik aga valida mõni standard- numbritest, näiteks 001AAA ning selline number maksab 470 eurot.

Mullu valmistati eritellimusel kokku 48 numbrimärki. Sõiduautodele valiti olemasolevate numbrimärkide seast 915 märki ja haagistele, maastikusõidukitele ning mootorratastele osteti 82 numbrimärki.