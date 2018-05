Briti kõmulehe The Sun andmeil saab naistelemmik Hugh Grant viimaks ometi päitsed pähe.

Lehe andmeil plaanib 57aastane filmistaar teha oma kauasest elukaaslasest, rootslanna Anna Ebersteinist ausa naise.

39aastane Eberstein on Grantiga koos olnud kuus aastat. Neil on kolm last. Septembris 2012 sündinud poja nimi on teada – John Mungo. Ent 2015. aasta detsembris ilmale tulnud võsukesest ning tänavu kevadel sündinud beebist pole teada isegi mitte sugu, nimest rääkimata.

Ekskallima Tinglan Hongiga on Grantil kaks last.