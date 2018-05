Teie ees on teine episood podcastisarjast „Paljad Higised Mehed“, kus teemadeks wrestling ning kõik sellega seonduv.

Kaks suurt šõud selja taga ning üks liige vähem – just täpselt sellise tähe all valmis Eesti esimese wrestlingu teemalise podcasti neljas episood. Tarmo ja Sten võtavad kokku WWE kaks viimast suurüritust ning arutavad pisut ka muudel teemadel. Kas WWE on madalpunktis? Kas CM Punk naaseb maadlusmaailma? Ning mida leidis Titus O'Neil ringi alt?

Vaata, kuidas Titus O'Neil sujuva liigutusega ringi alla sukeldus!