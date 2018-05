Meghan Markle kutsus oma laulatusele kolleegid telesarjast "Suits", kuid üks neist jäi kaamera ette ülimalt hapu ilmega.

Sotsiaalmeedias levis foto Rick Hoffmanist kulutulena. Oletati, miks küll mees nii rõõmsal sündmusel nii tuima näoga on – kas sellise reaktsiooni tekitas mustanahalise piiskop Curry pöördumine?

I see @RickHoffman_ #LittUp the #royalwedding yesterday. This shot must have been taken when @BishopCurry was preaching about fire 🔥 as an analogy for 💕 love. pic.twitter.com/GvQnkQryrv