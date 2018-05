Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots kinnitas Õhtulehele, et poekett soovib tõepoolest ööseks avada veel kaks kauplust: Mustika Prisma ja Lasnamäe Prisma.

"Tahame seda teha klientide suur huvi tõttu ja samuti seetõttu, et suvel jõuavad inimesed hiljem maalt linna ja soovivad kauplust külastada vabalt valitud ajal. Loodame poed avada esimesel võimalusel, st kui töötajad selleks on leitud," selgitas Lankots.

Kuidas aga töötajad öö läbi tööpostil olemisse suhtuvad? Lankotsi kinnitusel selles osas probleeme pole.

"Töötajad on tulnud öösel tööle vabatahtlikult, osad nendest on ka varem meil öösel töötanud – kaupa pannakse ju välja nagunii. Nüüd otsimegi huvilisi juurde. Lisaks on hea, et saame pakkuda öist osaajatööd, täpselt nii nagu inimesele paremini sobib," märkis Lankots.