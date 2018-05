Kitarriromantik Francis Goya ja absoluutne rahvamagnet Ivo Linna tulevad juuli lõpus lavale kolmest kontserdist koosneva unikaalse sarjaga, mis kannab pealkirja „Muinaslugu sinilinnust“.

Kuigi sarja pealkiri viitab selgelt Raimond Valgrele, on repertuaar hoopis laiem ja kontserdikavast ligi kolmandiku moodustavad Goya enda lood. Laval toetab kaht korüfeed ka tuntud Eesti muusikutest koosnev saatebänd.

„Produtsent Andreas Lukin pakkus välja, et võiksime teha eksklusiivsed kontserdid koos Francis Goyaga. Tean, et Francisele meeldib Eesti muusika ja eriti Raimond Valgre looming, ja sellel lihtsal põhjusel olingi ma kohe nõus,“ ütles Ivo Linna, kes naudib enim just eesti keeles laulmist. „Ma ei ole kunagi Francisega isiklikult kohtunud, aga ta on väga pika kogemusega muusik ja meid ootab ees prooviperiood, nii et usutavasti saame lood ideaalselt kõlama. Kuna kontserdid toimuvad kaunites kohtades ja ilusal ajal, siis see on kummardus ka Eesti heliloojatele, kes on kirjutanud südamlikku ja väga ajatut muusikat.“