Lehe allika kinnitusel tunnistas Tyler uksehoidjatele ise, et tal on väits kaasas. "Ta tõmbas selle välja ja ulatas personalile."

The Suni teatel tuli 25aastasel Tyleril, kelle isa on kuningliku pruudi poolvend Thomas Markle juunior, loovutada Edela-Londonis asuva ööklubi Bacchus turvameestele liigendnuga, mille tera pikkus oli 10 cm.

Värske Sussexi hertsoginna vennapoeg olevat turvadele seletanud, et oli noa kaasa võtnud Donald Trumpi sõnade tõttu. "Trump ütles, et siin on ohtlik."