Alates veebruarikuust ilmuvast Eesti Päevalehe tellitud uuringust, milles inimesed nimetavad nende arvates sobivaima järgmise peaministri, on valimisealiste inimeste seas olnud seni esimene eelistus Kaja Kallas. Nüüd on Jüri Ratas Kallasega samal pulgal.

Märkimisväärne on see, et ka 13% Reformierakonna valijaist näeks peaministrina Ratast. Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgub, et maikuus pidas Kaja Kallast ja Jüri Ratast sobivaimaks peaministrikandidaadiks võrdselt 24% valimisealistest inimestest. Kaks kuud tagasi oli Kallase edu Ratase ees 7%, kuu aega tagasi 2%. Valimi peale kokku on Ratas olnud talvest alates eduseisus ja on ka praegu.

