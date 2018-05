Hawaiil on registreeritud esimene vulkaaniohver, teatats meedia. Kohalike võimude sõnul istus tõsiseid vigastusi saanud mees õnnetuse ajal kolmanda korruse rõdul, vahendas Reuters.

Hawaii maakonna pressiesindaja sõnul tabasid vulkaanist purskunud kivimid ohvri põlvi ja purustasid need. Pressiesindaja märkis, et vulkaaniline materjal võib vahel kaaluda sama palju kui külmik.

(AP/Scanpix)

Kilauea on pursanud juba alates mai algusest ning olukord saarel on üha halvenenud. Laupäeval kardeti, et vulkaani tõttu võib läbipääsmatuks muutuda peamine evakueerimiseks kasutatav tee.