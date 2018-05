Erakondade rahastamise järelevalve komisjon soovib Reformierakonnalt tegevuskava, kuidas erakond tuleb välja rahalisest miinusest: võlad on seotud viimase kampaaniaga, mil tehti kulutusi, kuid mille eest maksmiseks kontol raha ei olnud, aga nõuded on üleval.

Reformierakond lõpetas eelmise aasta 1,019 miljonilise miinusega ning erakonna netovara oli miinuses ligi 740 000 euroga. „Nüüd peabki erakond lahendama küsimuse, kuidas need arved tasuda olukorras, kus ei ole jooksvalt uut raha piisavalt peale kogunenud ja püsivad kulud (personal jm) tekivad igapäevaselt juurde,“ selgitas ERJK aseesimees Kaarel Tarand. Seepärast küsibki komisjon plaani, kuidas erakond kavatseb oma negatiivsest seisust välja tulla ja mis aja jooksul, selgitas Tarand. Eeldatavasti on see plaan erakonnas olemas, lisas ta. Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru on ERR-ile öelnud, et plaan on olemas ja Reformierakond saab hakkama.