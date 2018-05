Prokuratuurilt ühiskasuliku töö kohustuse saanud Mart Ummelas kardab, et ta tervis ei pea sellele koormusele vastu, sest kriminaalasja menetlus on tema tervist kahjustanud.

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas Tallinna Televisiooni endise juhatuse liikme Mart Ummelase suhtes kriminaalmenetluse, kuid pani talle kohustuse teha üldkasulikku tööd. Prokuratuuri kinnitusel oli Ummelasele alust ette heita omastamisele kaasaaitamist, kuid ise ta oma kuritegude eest varalist kasu ei saanud, vahendab ERR.

Ummelase kriminaalasi lõpetati tema vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Mart Ummelase sõnul prokuratuuris lubati, et ühiskasulik töö oleks talle jõukohane ja seotud tema teadmiste ja oskustega. „Nüüd selgub, et praktiliselt võibki see olla vaid koristustöö. Muidugi kardan, et mu tervis ei pea sellele koormusele vastu. Kogu menetlus on kestnud 1,5 aastat, mis on ka mu tervist märgatavalt kahjustanud,“ ütleb Ummelas.