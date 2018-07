Suvi on saabunud – aeg, mis on täis erinevaid pidustusi ja olulisi sündmusi. Ilmselt mõtiskled sa juba, mida ühel või teisel pidulikul üritusel kanda – aga kas oled mõelnud ka, millega end ehtida?

Kaunid ja maitsekad ehted võivad muuta ka kõige lihtsama riietuse ülistiilseks kombinatsiooniks. Või siis miks mitte kanda midagi erksat, värvikat ning litreid ja kristalle sisaldavat? KL Ehtesalong aitab sul välja valida, mis sobiks pulma- või juubelipeoks, kontserdile ja teatrisse minekuks või mistahes toredaks sündmuseks, kus ennast särava ja erilisena tahad tunda.

Et enamus müüdavast kaubast on hoolikalt valitud ainueksemplarid, siis tasub ostuga kiirustada. Kui asi meeldib ja hind sobib, osta kohe ära, et soovitud tootest mitte ilma jääda! Müügilolevate toodete valik uueneb pidevalt.

Valikut KL Ehtesalongi pidulikest, tähelepanu tõmbavatest, stiilsetest ja klassikalistest ehetest näed galeriis ning ostud saad sooritada kodulehel SIIN!