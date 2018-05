„Pühapäeval (21. mail 1933) tekkis Tallinna hipodroomil suurem skandaal, mille kutsus esile asjaolu, et osa publikut pidas võidusõidu tulemust sõitjate kokkumänguks. Umbes 50 inimest alustas ägedat protesti seitsmenda jooksu lõpul, jooksis kassade juurde ja nõudis raha tagasi. Tekkinud olukorras ei suutnud kaks korrapidajat kordnikku segadust sumbutada ja tuli appi kutsuda politsei ratsareserv,“ kirjutab Postimees.

„Politsei kohaletulekul tekkis sõda politsei ja publiku vahel. Korravalvureid loobiti kividega, mille peale politsei oli sunnitud tarvitusele võtma kumminuiasid. Tulemuseks oli, et politseile vastuhakkamise pärast koostati rida protokolle. Ühele isikule publikust tehti protokoll, et ta politseile vaheleastumisest ärritatuna oli tähendanud: „Viimases jooksus jooksevad politseinikud!““

Postimees märgib, et hipodroomi algusaegadel oli väikseid skandaale kaunis sageli. „Viimasel ajal on üldise kriisi tõttu vahejuhtumisi olnud hoopis vähe,“ ütleb Postimees, et kuna kellelgi pole suurt raha mängu panna, siis ei hakata ka protestima. Sõidutulemuste lavastajad on tõepoolest sõitjad, teab Postimees. Nad mängivad sõprade abiga totalisaatoritel ja kombineerivad sel viisil endale summasid, süüdistab ajaleht.