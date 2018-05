„Ma ei saanud väiksena aru, kuidas saab nii olla, et ema ütleb, et armastab mind, aga ise joob ja peksab,“ räägib keerulise lapsepõlvega noor naine, kes 13aastasena varastas, suitsetas, jõi, lõikus end ja oli keskealise pedofiili seksmängukann. Aga ka nii sügavalt põhjast on võimalik välja tulla. Tema päästerõngaks sai erikooli sattumine.