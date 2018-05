„Võib öelda, et ettevõtmine läks korda,“ ütles Emajõe keti peakorraldaja Paul Volmer. „Kui palju inimesi täpselt siin on, seda ma ei oska öelda, meil on vaid mõned korraldajad ja paigutajad.“

„Emajõgi peab puhtaks jääma,“ vastas Jüri küsimusele, miks ta siia tuli. „Eks need rahamehed on valitsuse tasku pistnud.“

„Alles sai Emajõgi puhtamaks ja nüüd tahavad suure tehase siia panna,“ rääkis Ellen. „Linnapea Klaas tubli, et valitsuse kohtusse kaebas.“ Elleniga on väga paljud sama meelt, sest linnapea kõne sai pärast uljast lõpuhõiget – „Elagu Tartu!“ – suurejoonelise ovatsiooni osaliseks. Esinejatest sai suurima žestiga hakkama luuletaja Kristiina Ehin, kes oma kõnet alustas tsitaadiga Betti Alveri luuletusest „Korallid Emajões“. Oma kõne lõpetuseks võttis Ehin kaelast hõbeketi ja viskas selle Emajõkke – Alveri korallide kõrvale.

Hea mitu tuhat

„Rahvast on uskumatult palju, aga ilmaga ka vedas,“ ütleb Heigo. „Ega ma ei tea, kas sellest kogunemisest abi on, aga tore on ikka, kui rahvas kokku tuleb ja saab tasuta kontserti kuulata.“

Korraldajate sõnul mõõtsid nad kaldad ja sillad üle ning kavandatud inimketi saamiseks läks vaja vähemalt 3000 inimest. Nende plaan täitus kuhjaga – mööda kaldaid ja üle sildade kulgev katkematu inimkett oli olemas.

Lastega meeleavaldusele tulnute seas oli eriti popp haisutelk - väike putka, kuhu sisse astudes saab tunda lõhna, mis eritub tselluloosi tootmisel. Seina peale on sätitud üksikasjalik kirjeldus – koos keemiliste valemitega – kuidas ja millistest ainetest see lõhn tekib.

„See on väga hea – tuleb inimestele ikka puust ja punaseks teha,“ ütles Tiina, kes just Ahhaa keskusega koostöös püsti pandud haisutelgist koos lastega välja astus. Hais on ikka päris võigas, nii et paljud ei hakka putkasse sisse minemagi, piisab juba aroomist, mis ukse avanedes uksest välja paiskub.

Muusikud-meeleavaldajad

Pärast mitmeid kõnesid said lava enda valdusse muusikud, kes Volmeri sõnul on täpselt samasugused meeleavaldajad nagu ketis seisjad – keegi tasu esinemise eest ei saa ja enamus avaldas ise soovi üles astuda. Esinejate seas olid Ivo Linna ja Antti Kammiste, InBoil, Tõnis Mägi, Peeter Volkonski, Lenna Kuurmaa, Juss Haasma, Brigita Murutar ja paljud teised.

„Veel eile õhtul helistas Ruslan Trochynskyi ja küsis, kas ta saab esinema tulla, ta tahab ka oma panuse anda, “ tunnustas Volmer artiste. „Sellepärast meil ongi artiste kavandatust palju rohkem. Nemad tahavad ka oma meelsust avaldada ja meil on selle üle ainult hea meel.“