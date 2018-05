“Minu arust on see imeline, et mul üldse oli selline võimalus ja see, et kohtunikud lasid mind viimasena siia, finalistide hulka, oli minu jaoks juba vau-hetk. Ma jäin neljandaks, ma olen väga rahul tegelikult!” ütleb ta.

Helis on väga õnnelik, et ta üldse saates osaleda sai ja niivõrd kaugele jõudis.

Helis laulis täna kaks laulu: esiteks Power Hit Radio tantsulugudest Avicii “Wake Me Upi” ning eestikeelsete laulude voorus Mahavoki kustumatut hitti “On läinud aastad“.

Kohtunikud, ehk Mihkel, Ines ja Koit kiitsid Helise esimese loo puhul seda, et ta kõlas popmuusikavõtmes väga kenasti ning ta sai keerulise meloodiaga lauluga hästi hakkama. “Ma hakkasin kahetsema, et tantsususse kaasa ei võtnud. Lahe lugu! Näitab ilmekalt, et popmuusika pole mingi tilu-lilu ja seda on raske laulda,” kommenteeris Koit.

Helise eestikeelse laulu esituse kohta sõnasid kohtunikud, et tema esituses oli imeilusaid hetki, Koidu arvates jäi täiuslikkusest puudu aga see, et muidu lihtsalt ja akustiliselt ettekantud loo keskel oleks võinud mängima hakata ka stuudibänd.

Helis ütleb, et jäi oma esitustega üldplaanis rahule, kuid Mahavoki lugu laulis ta saate lõpus, kui oli juba selgunud tõsiasi, et tema saates ei jätka, paremini.

“Kui ma viimast korda laulsin Mahavoki lugu, siis see tuli kindlasti paremini välja, kui esimene kord, sellepärast, et emotsioonid olid tugevamad ja kuna juba enne laulsin seda laulu teiste ees laval. Ma arvan, et läks päris hästi, ma olen väga õnnelik, et sain selle laulu lauldud, sest see on minu jaoks väga isiklik ja tähtis,” räägib ta.

Kusjuures, “On läinud aastad” autor, Heini Vaikmaa, oli samuti Helise esituse kuulamiseks stuudiosse tulnud. Helis tõdeb, et see, et Vaikmaa saalis teda toetas, oli tema jaoks väga ilus üllatus.

“Väga armas temast, et ta üldse tuli, natukene ikka pani pinget peale, kui nägin, et ta on siis, aga arvan, et see on pigem positiivne. Ta tuli pärast minuga rääkima ja ta ütles, et talle väga meeldis. Tema arvates tuli ka teine kord paremini välja, sellega olen väga nõus.”

Vaikmaa andis pärast saatesalvestuse lõppu väikese repliigi ka Õhtulehele: “Mulle väga meeldis, ta võttis originaalist pisut kõrgema helistiku, vist oli pool tooni kõrgem, kui õigesti kuulsin. Mina oleks jätnud selle loo originaalhelistikku, et need kõrged noodid, esimest korda, võib-olla natukene jäid kahtlaseks. Aga see teise esituse ajal saate lõpus oli kõik paigas.”

"Tulevikus ma kindlasti teen muusikat, sest see tõesti põleb mu sees!"

Keda ennustab Helis aga superfinaalis vastamisi minema?

“See on tõesti väga raske küsimus, sest nad kõik on fantastilised lauljad, aga ma arvan kindlasti, et Uudo, aga ka Sissi, sest ta on tõesti väga professionaalne laulja ja temasugust oleks vaja eesti muusikute maailma, sellist energiat lavale. Aga usun, et me kõik jõuame tegelikult väga kaugele,” vastab ta.

Homme kavatseb Helis aga aja maha võtta ja puhata. “Homme ma tahan kindlasti minna koju, pere juurde, võtta aeg maha, mõelda, kui palju kogemusi ma siit sain. Võib-olla panen enda jaoks mingid asjad kirja, mis aitavad mind ka edaspidi, mis ma siit teada sain,” rõõmustab ta.

Kui veel mõnda aega tagasi polnud Helis kindel, kas muusika on tema tulevik, siis nüüd on asi otsustatud ja noor lauljatar tahab kindlasti oma tuleviku muusikaga siduda.

“Tulevikus ma kindlasti teen muusikat, sest see tõesti põleb mu sees ja ma olen üldse nii tänulik selle eest, et mu vanemad innustasid mind siia tulema, sest kui ma poleks siia tulnud, võib-olla muusika ei oleks enam nii suur osa minu sees. Tänu sellele saatele olen saanud sisse uue mineku ja minu sees ikka jälle põleb see, et ma pean kindlasti tegema muusikat, sest see on väga suur osa minust,” ütleb ta.