Üheks oluliseks komponendiks on juuksurite sõnul piisav vee tarbimine. Vesi toob tervise, see on juba vana tõde.

Tänapäeval on stressis mitte ainult inimesed, vaid ka nende nahk ja juuksed. Juuksurite sõnul on eriti rikutud naiste juuksed, mida tuleks kindlasti turgutada väärt vahenditega ning peanahka hellitada kindlasti ka lõõgastava massaažiga.

Enamik juuksehädasid on seotud kuivusega. Kuivaks teevad kaunimadki kiharad lokid, värvid, ilmastik, föönitamine ja muu töötlus. Seega pole ka ime, et kõige rohkem vajavadki juuksed just niisutust.

Juuksespade sarjades on täna tooteid kolme tüüpi: stressis, värvitud ja tasakaalus juustele. Igale juuksetüübile on välja töötatud puhastav šampoon, raviv palsam ja hellitav mask. Palsameid on nii mahapestavaid, kui ka juustesse jäetavaid. Maske koos massaažiga kasutatavaid ja ööseks pähe jäetavaid.

On olemas ka eriti stressis juuste eliksiire, mis liimivad kokku katkised juukseotsad, tugevdavad juukseid andes neile elujõu ja läike. Eritoodete sarjas on massaaživedelikke, mille tervendav toime peanahale ja juustele pääseb mõjule vaid massaaži käigus. Massaaž on teatud tooteid kasutades ülioluline, sest osa tooteid sisaldab tillukesi kapsleid ehk aineosakesi, mis massaaži käigus purunevad ja vallandavad neis peidus olevad toimeained.

NB! Nende toodete kasutuse järel ei tohi juustesse panna ühtki töötlusvahendit ehk lakki, želeed ja vahtu. Töötlusvahendeid pole tarvis, sest pärast hooldust on juuksed niigi kohevamad ja kergesti soengusse seatavad. Juuksed püsivad ka tavalisest kauem puhtad ja seda isegi nende vahenditega, mis jäävad pähe.

Juukseid tuleks pesta mõnuga

Peapesu peaks kestma vähemalt viis minutit või kauem ning olema rahulik ja masseeriv. Kui šampoon on maha loputatud, on palsami kord. Palsamiga koos on hea juuksed korra läbi kammida. Loputatav palsam peab juustes seisma vähemalt viis minutit. Põhiviga on, et palsam loputatakse juustest liiga välja ja juuksed muutuvad uuesti kõvaks. Loputus peab olema kerge ja osa palsamit võiks jääda juustesse. Turgutavaid juuksemaske kodus kasutades peaks sinna juurde kuuluma kindlasti ka korralik massaaž.

Vaata videot!

Anu Saagim; Reet Härmat (Erlend Staub)

Meigikunstnik Reet Härmati sõnul kannatavad Eestis paljud mehed ja naised juuksekao all. Väga harva on juuste väljalangemisel, peanaha probleemidel ainult üks põhjus. Pärilikku juuksekadu põhjustavad geenid, vanus ja testosteroonhormoon. Juuksed on organismi kõige tundlikumad indikaatorid, reageerides esimesena organismi talitluse häiretele. Seepärast peaksid kõik kellel juuksed vaatamata mitmekülgsele toitumisele ja õigele hooldusele välja langevad, laskma kõigepealt oma tervislikku seisundit uurida juuksespetsialisti juures.

Reet Härmat soovitab:

Репейное масло OOO "Nevskaja korona" - Takjaõli punase pipra ja taimede eeterlike õlidega.

Bottega di LungaVita Vita-Age Intensive Anti-Hair Loss Treatment - juustekasvu kiirendavad ja väljalangemist vähendavad raviampullid.

Struttura - mineraalsooladega soojaõli ampullid.