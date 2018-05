Näiteks laupäeval rehkendasin oma peas, et kuna suurem osa Tallinna eesrindlikumatest suvesoojanautijatest läheb ilmselt Kalamaja päevadele, on Kadriorus ehk pisut rahulikum ringi patseerida ja omi mõtteid mõlgutada.

Maikuu suvekuumus püsib juba nii pikka aega, et kardetavasti kulmineerub see lumesajuga jaanipäeval. Või siis hiljemalt iseseisvuse taastamise päeval augustis. Aga seni tuleb võtta viimast ja poorid D-vitamiini pilgeni täis pumbata.

Mõistsin oma plaani luhtumist hetkel, kui mulle hakkasid riburadamisi vastu jalutama tulipunaste nägudega naisterahvad. Kõik kergelt hingeldamas. „Ega ometi druiid Mang pole jälle kodupargi puuõõnsusi rüvetamas!“ oli mu esimene mõte. Kuid ei, selleks oli naisi ilmselgelt liiga palju ning nende säravaid kauneid naeratusi vaadates meenus mulle lõpuks, et on maijooksu päev.

See on tõenäoliselt kõige diskrimineerivam rahvaspordiüritus Eestis. Nimelt on stardis on umbes 15 000 osalejat, kelle seas pole ühtki meest. Teisest küljest on see ilmselt suurim naiseliku väe manifestatsioon, mida meie maal näha saab. Kujutage ette! Naised lükkavad pooleks päevaks kõrvale lapsed, mehed, töökohustused ja kodused toimetused ning keskenduvad ainult enda heaolule, või kui sportlikud eesmärgid on pisut suuremad, siis ka eneseületusele.

Ma ei oska öelda, kas feministid on tulnud selle peale, et seada maijooksul toidulisandite-, kompressioonisokkide- ja jäägeelileti kõrvale ka enda telgike üles. Kui pole, siis tasuks neil seda tõsiselt kaaluda, sest soodsamat pinnast naisõiguste tähtsusest pajatamiseks on raske leida.

Tulles tagasi druiid Mangi juurde, ei taha ma kuidagi uskuda, et mõni maijooksul osalenud vägevatest naistest võiks tema lõksu langeda. Isiklikult olen temaga kohtunud vaid korra, kui üritasin teda paar aastat tagasi intervjueerida. Üritus on selle kohta kõige õigem termin, sest Mang ei lasknud end küsimustest põrmugi segada ja ajas kümnete minutite kaupa ainult seosetut joga.

Paraku polnud mul nii palju oidu kui kolleegidel Eesti Ekspressist, kes lahvatanud mangiaana käigus sarnase seosetuseastmega seniavaldamata intervjuu lehte panid. Mina kustutasin oma salvestuse kohe pärast Mangi lahkumist. Ainult Sulfa hais jäi veel ööpäevaks stuudiosse hõljuma ja pahandas kolleege, kes pidid seal pärast mind intervjuusid tegema. Koerale pole mul muidugi midagi ette heita. Ta ei saa ju sinna midagi parata, et haiseb nagu koer. Küll aga saab inimene valida, kas ta ajab inimesejuttu või mitte.

Nipernaadi kaob, hais jääb

Mis on ikkagi Mangi fenomen? Miks võtsid nii paljud naised temaga üldse ühendust ning tardusid ahistamiskatse ajal ja maksid selle kõik veel tagatipuks kinni? Minu jaoks läks pilt klaarimaks pärast seda, kui lugesin viimasest Laupäevalehest intervjuud Mangi kauaaegse elukaaslasega Küllikiga. Ta rääkis intervjuus, et Mang on peen hing, kellele lihtsalt meeldivad naised. Külliki soovil kolis Mang nende ühisest kodust poole kohaga sotsiaalkorterisse, kus ta saab klientide ja arvukate tuttavatega tegelda.

Mang on Toomas Nipernaadi, kes ajab naistele ilusat juttu tähtedest ja kuust ning mis kõige olulisem – paneb neid end erilisena tundma. Gailiti romaanis polnud Nipernaadi samuti mingi nägus Tõnu Kark, vaid üks korralik kirvenägu, kellel polnud naistele pakkuda muud kui müstilist olekut ja kauneid jutte. Ja kui on õige aeg, korjab Inriid oma Mangi ja haige käpaga Sulfa jälle linna pealt kokku ja viib Kadriorgu taastuma. Lihast ja luust Nipernaadi erineb romaani omast ainult selle poolest, et Gailit ei hakanud füüsilist tšakrate avamist kirjeldama.

Tundub, et sellised Nipernaadi tüüpi jutuvestjad on praegu naiste seas kõva valuuta. Ma ei soovi neid näiteid kuidagi võrrelda Mangiga, aga miks on saalid üle Eesti naistest pungil, kui ekskorvpallur, vana näitleja ja keskpärane popmuusik jutlustavad meheksolemisest? Või kui Hannes Võrno räägib seminaril mehe sügavamast tõest?