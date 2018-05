Julge pealehakkamine on pool võitu. Vaevalt oskasid poliitilise survegrupi Eesti 200 eestvedajad isegi oodata, et neile saab osaks poolehoid, mis neid üle valimiskünnise vinnab. Valimisteni on küll veel üheksa kuud aega, ent avansina saadud kuue protsendi valijate toetus võiks seda enam innustada edasist mitte saatuse hooleks jätma.

Kahjuks ei lase küllalt üldsõnaliseks jäänud manifest arvata, et üllatava numbri taga on selle seltskonna eriliselt innovaatilised ideed. Seletust toetusele tasuks otsida pigem eestkõnelejate isikus – tegemist pole nii-öelda pettunutega, kelle ainus võimalus poliitilises toiduahelas jätkamiseks on luua oma erakond (ka Margus Tsahkna on targu varju hoidnud). Pigem poliitilise taagata ning alles kujunemisjärgus seisukohtadega grupile on pealegi lihtne panna ootusi, mida Eesti 200 võib-olla ei kavatsegi täita. Teisalt tähendab see suurt ohtu, et plaanide konkreetsemaks muutumisega purunevad illusioonid ja kahaneb ka esialgne toetus.

Esimene koht, kus valijate ootused ja poliitikakujundajateks pürgijate nägemus ähvardavad lahku minna, on küsimus, millist poliitikas osalemise vormi eelistada. See puudutab Eesti 200 kõrval ka 28 ettevõtja loodud Riigireformi Sihtasutust. Kui neist viimane on erakonna loomise välistanud, siis Eesti 200 on mõista andnud, et erakonnastumine pole nende esimene eelistus. Seega – uut poliitikat loodetakse ellu viia vanade poliitikute kätega. Kuid on raske ette kujutada, et Eesti 200 manifest oleks ligilähedastki tähelepanu pälvinud, kui selle oleks muutmata kujul avaldanud mõni parlamendierakond. Erakondliku eelistuseta valijate osa vähenemisest rääkimata – paistab, et Eesti 200 toetajaskond tuli lõviosas just sealt. Pealegi seaks selline ideede ülevõtmine kahtluse alla meie poliitikute iseseisva mõtlemisvõime.

Raskeim katsumus erakonnastumise teel on aga juba seljatatud – valijad on teist teadlikud. Ärge laske siis toetusel raisku minna.