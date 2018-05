Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 21. mai valik. Möödunud nädala pluss Tennisist Anett Kontaveit näitas tugeval Rooma turniiril nelja parema sekka jõudmisega, et pühapäeval algavaid Prantsusmaa lahtiseid meistrivõistlusi saavad eestlased jälgida suure huviga ja ilmselt päris pikalt. Raske öelda, mida Kontaveit endale südamesopis eesmärgiks on seadnud, aga näiteks kolmandas ringis välja langemine tekitaks ilmselt suurt pettumust. Eestlanna enesekindlust näitavad tema väljaütlemised - ta ei häbene tunnistada, et mängib praegu elu parimat tennist. Pariisis selgub, kui kaugele see teda hooaja teisel Suure slämmi turniiril viib.

Möödunud nädala miinus

Ott Tänaku ja Martin Järveoja katkestamist Portugali rallil leevendas pisut tiitlikaitsja Sebastien Ogier' väljasõit, aga selge on see, et MM-tiitli šansid vähenesid oluliselt. Kokkuvõttes liidriks tõusnud Thierry Neuville'i edu Tänaku ees on juba 47 punkti, sõita on jäänud seitse etappi. Ogier'st lahutab eestlast 28 silma, mida on samuti palju. Ott Tänak. (McKlein/TGR) Tuleva nädala ennustus 56