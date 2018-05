Reede hommikul tappis USAs Texase osariigis Houstoni lähedal Santa Fe keskkooli 17aastane õpilane Dimitrios Pagourtzis seal kaheksa õpilast ja kaks õpetajat. 13 inimest sai haavata. See oli tänavu juba 22. surma või surmadega lõppenud koolitulistamine USAs, vahendab Spiegel Online.

Santa Fe keskkool on tohutu kompleks, mis meenutab kaubanduskeskust. Seal õpib 1400 õpilast. Üks nendest, Dimitrios Pagourtzis kandis hommikul koos isa tagant näpatud relvadega kooli tungides pikka musta mantlit. Ta avas koridoris ja seejärel kunstiklassis tule. Osa õpilasi varjus sööklasse. Dimitrios Pagourtzis avas selle ukse ja karjus: „Üllatus!“ Seejärel vajutas ta taas päästikule.

Dimitrios Pagourtzis tappis kaheksa õpilast ja kaks õpetajat. 13 inimest sai haavata. Neist mõne seisund on kriitiline. Tapetute seas on Pakistanist pärit 17aastane vahetusõpilane Sabika Sheikh, kelle õpinguid finantseeris USA välisministeerium. Kaitseinglit on põhjust tänada 16aastasel Rome Shubertil, kes sai kuuli pähe, kuid õnneks ei tabanud see elutähtsaid organeid ja ta lubati juba nelja tunni pärast haiglast välja.