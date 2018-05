Hevilegend Ozzy Osbourne'i poja Jack Osbourne'i abielu purunes vaid kolm kuud pärast kolmanda tütre sündi.

Ajakirja People teatel andis Jacki (32) abikaasa Lisa Stelly reedel lahutuse sisse. Seepeale avaldas kumbki oma Instagrami kontol ühesuguse avalduse.

"Uudis meie lahkuminekust tuleb kõigile ilmselt mõnevõrra vapustusena," kirjutas kuus aastat abielus olnud paar, kelle noorim laps Minnie Theodora on alles kolmekuune. Jack ja Lisa toonitavad: "Esmatähtis on see, et armastame teineteist endiselt. Pere on meile kõige tähtsam ning püüdsime aastaid teha kõik, mis meie võimuses, et see toimiks."

Osbourne'ide esiktütar Pearl Clementine on kuuene ning keskmine laps Andy Rose kolmene.