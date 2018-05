Mai alguses lahvatas skandaal, kui selgus, et astroloog ja Maalehe kauaaegne kaasautor Igor Mang ahistab tšakrate avamise kattevarjus naisi. Sellest ajast peale on levinud jutud, et Mang viibib välismaal.

Õhtulehe andmeil on Igor Mang taas liikvel ja käib mööda pealinna kaubanduskeskusi koos oma ustava sõbra Sulfaga.

(Lugeja foto)

Skandaali puhkemise järel käisid Mangi kodu ukse taga nii Delfi kui ka teiste meediaväljaannete ajakirjanikud, kuid uks jäi avamata. Mang on alati öelnud, et temal mobiiltelefoni pole ja seetõttu võis temaga kontakteeruda ainult lauatelefoni kaudu, kuid ka see number ei vastanud.

Samamoodi jäi Mang tabamata Maalehe peatoimetaja Andres Eilartile, kes soovis Mangiga koostöö lõpetamisest astroloogile isiklikult teada anda, ent see soov jäi täitmata ja Mang sai ilmselt otsusest teada läbi ajakirjanduse.

Räägiti, et astroloog lahkus Eestist ja redutas välismaal. Kus täpsemalt, seda teavad ilmselt ainult tähed (ja muidugi Mang ise). Nüüd on ta igatahes tagasi!