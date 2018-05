Vastavalt kehtivale liiklusseadusele peab sõidukis, millel on turvavööd, olema sõitja sõidu ajal turvavööga kinnitatud. Asjatundjad ütlevad, et see päästab elusid, ning sellele pole ilmselt mõtet vastu vaielda. Et turvavööga seonduv pakub aga politseile ja kohtule ülevoolavat töörõõmu, teatakse ehk vähem.