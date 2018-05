„Eesti jaoks on oluline pöörata maksundus õigele teele ning taastada usaldusväärne valitsemine,“ ütles Reformierakonna volikogu esimees Kristen Michal eilsel rahandus- ja majandusteemalisel arutelul.

„Keskerakonna valitsuse maksueksperimendid on muutnud Eesti hinnatud lihtsa ja selge maksusüsteemi tundmatuseni,“ ütles Michal Reformierakonna volikogul. „Eesti inimeste ja ettevõtjate ootus on kindlustundele ja etteaimatavusele makse makstes. Töötav inimene on aetud segadusse, kas oma puhkuserahad tuleks küsida enne või pärast palgapäeva. Selline kanapõder tüüpi maksueksperiment on ebaõnnestunud ja tuleb ära muuta.“

„Teaduse ja arenduse suurem rahastamine on tee targa inimese ja targa majanduseni. Vaid kõrgema tootlikkuse ja lisandväärtusega töö viib Eesti majanduse järgmisele tasemele ning kasvatab meie kõigi jõukust. Sissetulekute tõus läbi targa majanduse peab olema meie eesmärk,“ lisas Michal.