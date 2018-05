Eile toimus Tallinnas Svjata Vatra albumi “Muutused/Zminy” esitluskontsert. Ürituseks oli bänd ühendanud jõud räppar Tiiuga.



Svjata Vatra on ainulaadne, tuline folk-küttebänd, kes on Eestit esindanud üle terve Euroopa, aga ka USAs, Kanadas ja paljudes teistes maailma nurkades.



Svjata Vatra kauaoodatud, järjekorras juba kuuenda plaadi ”Muutused Zminy" lauludega liigutakse otsesõnu muutuste tuules. Bänd sõlmis lepingu Saksa plaadifirmaga Nordic Notes, tulefolkaritega on liitunud andekas noor kitarrist Peeter Priks ning trummar Karl-Heinrich Arro, varakevadel naasti esimeselt USA showcase’ilt ning salvestati bändi esimene stuudiovideo.

Väikeses, kuid õdusas Philly Joe's oli eile õhtul hilinejatel raske istekohta leida. Kõik külalised olid end mõnusalt seinaäärsetele diivanitele ja toolidele sisse seadnud. Vabaduse platsil asuv džässiklubi on ideaalne koht vahetuteks ja intiimseteks kontsertideks.

Kuna Peetril läks kontserdi jooksul kitarrikeel kolm korda katki, pidid nii Ruslan kui Juhan kitarrikeele vahetamise hetked täitma jutuga. Trochynskyi rääkis palju armastusest ning rõhus, et ainult armastus näitab meile teed. Kahetunnise kontserdi lõpuks oli mehe jutt nii filosoofiline, et tunnistas ka ise, et võiks juba doktoritööd kirjutada.