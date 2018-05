Kätte on jõudmas suvi – aeg, mil on paljudel põhjust teha lõpu- ja pulmameiki. Niisiis pakub Make Up Store suurepärast lahendust muuta see üritus kingituseks iseendale.

Make Up Store tutvustab individuaalset meigikursust – 50 minuti jooksul teeb meigikunstnik sulle jumestuse, annab nõu värvitoonide valikul ja õpetab toodete kasutamist. Sealjuures saad ise valida, millist meiki soovid – päeva-, õhtu- või trendimeiki.

Lisaks igakülgsele nõustamisele võib kursuse hinna ulatuses tasuta MAKE UP STORE’i tooteid kaasa valida.

Kursuse hind on 60 eurot ning eelregistreerimine on vajalik.

Kui soovid aga kogu hingest saada meigikunstnikuks või süvenenult tegeleda selle kauni loomingulise alaga, oled valmis tõsisteks õpinguteks ja harjutamiseks, siis on midagi ka sulle!

International Make Up Center alustas meigikunstnike koolitamisega 1990. aasta sügisel Stockholmis. Praeguseks on IMC meigikoolid Rootsis, Soomes, Tallinnas, Leedus ja isegi Tais.

International Make Up Center tegutseb Tallinnas Make Up Store'i ruumides (Pärnu mnt. 10). Koolitus on eriti intensiivne ja praktikakeskne. Kursuste rühmad on väikesed, tänu millele on võimalik maksimaalne individuaalne lähenemine ja suurem tähelepanu igale õpilasele. Samuti on võimalus nii õpilasi kui lõpetanuid erinevates meigiprojektides rakendada.

Koolitus toimub rahvusvahelise programmi alusel ning õpetajad on oma ala professionaalid, kellel pikaajaline praktiline töökogemus. IMC Praktika toimub reaaltingimustes (TV, fotostuudio, moeshow jne) vastavalt ajaperioodi võimalustele. Õppekeelteks on eesti, vene, soome või inglise keel.

Õppetöö toimub professionaalse meigisarja Make Up Store'i vahenditega.

10 nädalat kestnud kursused edukalt lõpetanud saavad rahvusvaheliselt kehtiva tunnistuse/diplomi.

IMC on Tööötukassa koostööpartner ning kursuse eest tasumisel on võimalik kasutada LIISI-t.

