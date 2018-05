Cannes'is on festivali esimestest päevadest alates arutletud, milline põhiprogrammi 21 filmist on kõige parem. Filmijärjekordades sahistatud juttudest võis kõige rohkem kuulda seda, et võitjaks kuulutatakse kindlasti naisrežissööri film.

"Shopliftersi" järel sai grand prix auhinna Spike Lee film "BlacKkKlansman", mis põhineb samanimelisel raamatul. Filmis infiltreerub afroameeriklasest politseinik Ku Klux Klani, kogu tegevus toimub 70ndatel. Ent kuna film on täis viiteid praegusele USA presidendile, on seda nimetatud ka anti-Trumpi komöödiaks.

Kolmas auhind läks aga favoriidiks peetud Nadine Labakile filmi "Capharnaüm" eest. Nii filmi esilinastusel kui ka auhinnatseremoonial saatsid Labakit lõpmatupikad ovatsioonid.

Parima režissööri auhind läks imeilusa armastuslooga Poola filmi "Cold War" eest Pawel Pawlikowskile.

Parima näitleja auhinna sai vähetuntud itaallane Marcello Fonte rolli eest filmis "Dogman", kus ta kehastus haletsusväärseks kokaiinidiileriks, kes teenib igapäevast leiba koerte salongi pidades.

Marcello Fonte ja Samal Yeslyamova (Erlend Štaub)

Parima naisnäitleja auhind läks Samal Yeslyamovale, kes mängis filmis "Ayka".

Camera d'Or auhinnaga pärjati Lukas Dhont'i film "Girl".

Parima stsenaariumi auhinnad kuulusid Alice Rohrwacheri filmile "Happy As Lazzaro" ning Jafar Panahi ja Nader Saeivari filmile "Three Faces".

Esimest korda anti välja ka kuldse palmioksa eriauhind. Selle pälvis Prantsuse-Šveitsi režissöör Jean-Luc Godard avangardliku filmi "Image Book" eest.

Filmivaatajale pakub "Shoplifters" aga tõeliselt emotsionaalse elamuse. Kaks kolmandikku filmist möödub jutustades ühe perekonna lugu, kes nähes, et naabruses elav laps on pidevalt üksi kodus ning tal on karmid põletushaavad, otsustab tüdrukule peavarju ja kõhutäidet pakkuda. Pere sissetulekud on väikesed ning selleks, et ellu jääda, on nad õpetanud ka noorima poja poest elus vajalikke asju näppama.

Laps jääb aga abivajajate juurde pikemaks. Suisa nii kauaks, et politsei kuulutab tüdruku tagaotsitavaks. Siis aga pööratakse kogu seni nähtu pea peale. Enne ütlemata jäänud detailid muudavad kogu vaadet abistava perekonna loole. Vaataja viiakse hetkeks segadusse ning senised hoiakud muutuvad. Headest saavad pahad, pahadest head. Või kas ikka on kõik nii must-valge?

Filmis on jäetud mitmed otsad lahti nii, et igal vaatajal on lõpuks kogu loost erinev arusaam ja arvamus. Nii juhtus ka esilinastuse järel Cannes’is, kui saalist lahkunud publik ühel filmi järelpidudest sisulistele küsimustele kaaslaste abiga ikka vastuseid otsis. Igaühel oma versioon, mis siis tüdrukule tegelikult kõige parem oleks.

Igal juhul tasub "Shoplifters'i" nimi meelde jätta ning esimesel võimalusel ise ära vaadata.